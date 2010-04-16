Металіст зберіг третє місце

Харків. 16 квітня. УНІАН. У домашньому матчі 25-го туру Чемпіонату України з футболу харківський Металіст наніс поразку маріупольському Іллічівцю.

Гра, що проходила на стадіоні Металіст, завершилася з рахуном 3:1 на користь харків’ян.

Голи забили Олійник (13), Коельо (72), Девіч (85 пен.) - Пуканич 20.

Попередження отримали харків’яни Лисенко (43) і Рикун (63), який вийшов йому на заміну на 46-й хвилині.

Зігравши 25 матчів, Металіст набрав 49 очок і посідає третє місце в турнірній таблиці.

П’ятірка лідерів виглядає так:

Динамо 25 62

Шахтар 25 62

Металiст 25 49

Дніпро 25 46

Карпати 25 42

Наступну гру Металіст проведе у Полтаві з Ворсклою 18 квітня.