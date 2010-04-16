Металіст зберіг третє місце
08:49, 16 квітня 2010Харьків
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Відрив з Дніпром – 3 очки
Харків. 16 квітня. УНІАН. У домашньому матчі 25-го туру Чемпіонату України з футболу харківський Металіст наніс поразку маріупольському Іллічівцю.
Гра, що проходила на стадіоні Металіст, завершилася з рахуном 3:1 на користь харків’ян.
Голи забили Олійник (13), Коельо (72), Девіч (85 пен.) - Пуканич 20.
Попередження отримали харків’яни Лисенко (43) і Рикун (63), який вийшов йому на заміну на 46-й хвилині.
Зігравши 25 матчів, Металіст набрав 49 очок і посідає третє місце в турнірній таблиці.
П’ятірка лідерів виглядає так:
Динамо 25 62
Шахтар 25 62
Металiст 25 49
Дніпро 25 46
Карпати 25 42
Наступну гру Металіст проведе у Полтаві з Ворсклою 18 квітня.
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