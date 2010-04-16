Металіст зберіг третє місце

08:49, 16 квітня 2010
Харьків
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Відрив з Дніпром – 3 очки

Харків. 16 квітня. УНІАН. У домашньому матчі 25-го туру Чемпіонату України з футболу харківський Металіст наніс поразку маріупольському Іллічівцю.

Гра, що проходила на стадіоні Металіст, завершилася з рахуном 3:1 на користь харків’ян.

Голи забили Олійник (13), Коельо (72), Девіч (85 пен.) - Пуканич 20.

Попередження отримали харків’яни Лисенко (43) і Рикун (63), який вийшов йому на заміну на 46-й хвилині.

Зігравши 25 матчів, Металіст набрав 49 очок і посідає третє місце в турнірній таблиці.

П’ятірка лідерів виглядає так:

Динамо    25   62  

Шахтар     25   62 

Металiст   25   49 

Дніпро      25   46 

Карпати   25   42

Наступну гру Металіст проведе у Полтаві з Ворсклою 18 квітня.

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