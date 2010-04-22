Сьогодні у Харкові перебуватимуть Семиноженко, Табачник і Шуфрич

Харків. 22 квітня. УНІАН. Сьогодні у Харкові з робочими поїдками перебуватимуть віце-прем’єр-мінстр Украіни Володимир СЕМИНОЖЕНКО, міністр освіти і науки Дмитро ТАБАЧНИК та міністр надзвичайних ситуацій Нестор ШУФРИЧ.

Перші два урядовці візьмуть участь у засіданні підсумкової колегії Міністерства освіти і науки з питання «Про підсумки діяльності вищих навчальних закладів у 2008/2009 навчальному році та основні завдання на 2009/2010 навчальний рік». Засідання проходитиме у Палаці студентів Національної юридичної академії України ім. Ярослава Мудрого.

Н.ШУФРИЧ відвідає Лозову, де перевірить стан зберігання та утилізації боєприпасів. Також міністр ознайомиться з ситуацією, що виникла внаслідок аварії шляхопроводу через залізницю на станції Лозова.