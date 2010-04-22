Харківські бютівці не задоволені рішенням Тимошенко

Харків. 22 квітня. УНІАН. Депутати місцевих рад фракцій БЮТ у Харківській міській і обласній радах заявляють про свою незгоду з рішенням президії Політради партії «ВО «Батьківщина» про заміну народного депутата Олександра ФЕЛЬДМАНА на екс-губернатора Арсена АВАКОВА на посаді керівника Харківською облорганізації «Батьківщини».

Про це УНІАН повідомили в прес-службі О.ФЕЛЬДМАНА.

Так, за словами керівника фракції БЮТ у Харківській обласній раді Андрія СТРОНОВА, «ми не проти посилення БЮТ новими прихильниками блоку, але рішення із заміни голови обласної партійної організації повністю не відповідає реальним настроям партійців на місцях і думці місцевої команди БЮТ».

У свою чергу, керівник Харківської міської організації ВО «Батьківщина» Віктор ЛАРЧЕНКО заявив, що «подібне рішення лідера БЮТ Юлії ТИМОШЕНКО не має під собою жодних реальних підстав. Якщо воно взагалі не є якимсь «непорозумінням», то, швидше за все, це результат внутріпартійних інтриг, що ставлять БЮТ на Харківщині на межу руйнування і розколу».

Заступник голови фракції БЮТ в Харківській міській раді Владимир НАКОНЕЧНИЙ зазначив: «Нашим лідером у регіоні є О.ФЕЛЬДМАН, який ніяких заяв «за власним бажанням» не писав і з БЮТ виходити не збирався. О.ФЕЛЬДМАН вклав дуже багато сил і коштів у розвиток харківського БЮТ, тому якщо сьогодні з ним намагаються поступити несправедливо і некрасиво, то не немає ніякої гарантії, що завтра так само не поступлять з кожним із нас. Взагалі це парадокс: з БЮТ не виключають явних шкідників і нероб, але разом з тим – намагаються «видавити» справжніх лідерів і ефективних партійців».

Крім того, в повідомленні наводиться заява харківських БЮТівців: «Ми ніколи не погодимося з будь-якими безпідставними, недемократичними і непрозорими рішеннями київського партійного керівництва. Якщо нашу думку і думку 40 тисяч партійців у місті Харкові і Харківській області буде проігноровано – залишаємо за собою право на адекватну політичну відповідь». З думкою депутатів і керівників місцевих парторганізацій солідарні члени Бюро обласної організації ВО «Батьківщина», говориться у заяві.

Також у повідомленні говориться, що сьогодні в Харківську обласну організацію «ВО «Батьківщина» надійшла постанова президії Політради партії «Про голову Харківської обласної партійної організації» за підписом Ю.ТИМОШЕНКО, в якій повідомляється про звільнення О.ФЕЛЬДМАНА з посади голови обласної парторганізації (за власним бажанням) і призначення А.АВАКОВА виконуючим обов`язки голови ХОО «ВО «Батьківщина».