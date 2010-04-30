Харків відвідає президент Словаччини

Харків. 30 квітня. УНІАН. У липні планується візит до Харкова президента Словацької Республіки Івана ГАШПАРОВИЧА.

Як повідомили кореспонденту УНІАН у прес-службі Харківської облдержадміністрації, питання підготовки цього візиту, а також напрямків співробітництва були обговорені під час зустрічі заступника губернатора Юрія САПРОНОВА з Надзвичайним і повноважним послом Словацької Республіки в Україні Паволом ГАМЖИКОМ.

Презентуючи Послу потенціал Харківщини, Ю.САПРОНОВА зазначив, що область буде представлена президенту Словаччини з найвигіднішого боку, оскільки саме цей візит має стати імпульсом для розвитку інвестиційних відносин між двома країнами.