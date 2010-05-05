Курси валют у банках Харкова

Долар 7,88 - 7,9

Харків. 5 травня. УНІАН. На 5 травня комерційні банки Харкова встановили такі курси валют: Мегабанк - купівля долара - 7,887 грн. (продаж - 7,892 грн.), євро - 10,22 грн. (10,23 грн.), Базис - 7,88 (7,935), 10,2 (10,44), Реал-банк - 7,9 (7,95), 10,2(10,4) відповідно, повідомляє Kharkiv EURO. Національний банк України на 5 травня встановив такий офіційний курс гривні до світових валют: 100 USD – 792.5900 (на 30 квітня – 792.5900) 100 EUR – 1055.3336 (на 30 квітня – 1050.6573) 10 RUR – 2.7187 (на 30 квітня – 2.7061).

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