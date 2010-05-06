Курси валют у банках Харкова

Долар 7,88 - 7,9

Харків. 6 травня. УНІАН. На 6 травня комерційні банки Харкова встановили такі курси валют: Мегабанк - купівля долара - 7,88 (продаж - 7,885 грн.), євро - 10,12 грн. (10,13 грн.), Базис - 7,88 (7,9325), 10,06 (10,26), Реал-банк - 7,9 (7,94), 10,1 (10,3) відповідно, повідомляє Kharkiv EURO. Національний банк України на 6 травня встановив такий офіційний курс гривні до світових валют: 100 USD – 792.5900 (на 5 травня – 792.5900) 100 EUR – 1024.3433 (на 5 травня – 1055.3336) 10 RUR – 2.6703 (на 5 травня – 2.7187).

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