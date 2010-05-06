У Харкові пограбовано відділення Шведбанку

Харків. 6 травня. УНІАН. Сьогодні у Харкові двоє невідомих пограбували відділення «Шведбанку» («Swedbank).

Як повідомила кореспонденту УНІАН начальник Центру зв’язків з громадськістю МВС України в Харківській області Лариса ВОЛКОВА, це сталося близько 9.20 на вулиці Полтавський Шлях - одній з центральних магістралей міста.

Грабіжники зайшли до приміщення банку образу після його відкриття і, розбивши вікно касира, заволоділи грошима, зникли у невідомому напрямку. Повідомлення про подію надійшло від касира банку.

Міліція не повідомляє про викрадену суму грошей. Але «вона невелика», зазначила Л.ВОЛКОВА.

За її словами, по гарячих слідах працювала кінологічна група. Пошуки грабіжників тривають.