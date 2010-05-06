7 травня на Привокзальній площі співатиме Гришко

Харків. 6 травня. УНІАН. У п’ятницю, 7 травня, на Привокзальній площі вокзалу Харків-Пасажирський відбудеться заключний концерт 2-го туру фестивалю народної творчості серед колективів та сольних виконавців Південної залізниці, присвячений 65-річчю Перемоги у Великій Вітчизняній війні.

Початок концерту - о 14.30.

Як повідомили кореспонденту УНІАН у прес-службі Південної залізниці, о 18.30 відбудеться концерт під відкритим небом за участю Народного артиста України Володимира ГРИШКО.