Металіст завершив сезон перемогою

Харків. 9 травня. УНІАН. Перемогою завершив футбольний сезон 2009/2010 харківський Металіст.

У завершальному, 30-му турі національної першості підопічні Мирона МАРКЕВИЧА, які вийшли на матч у ранзі бронзових призерів, на своєму полі завдали поразки київському Арсеналу з рахунком 1:0.

Гол у ворота суперника на 37-й хвилині забив ФІНІНЬО.

Металіст, у остаточному підсумку набравши 62 очки, в четвертий раз поспіль посів 3-тє місце в національній першості. Це своєрідний рекорд в чемпіонатах України.