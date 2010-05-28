Тимошенко бачить вихід «з парку Горького»

Харків. 28 травня. УНІАН. Лідер БЮТ Юлія ТИМОШЕНКО заявляє, що фракція БЮТ вимагатиме від Верховної Ради розгляду і прийняття постанови щодо оцінки дій влади Харкова, яка має намір прокласти дорогу через міський парк ім. Горького, знищивши при цьому 500 дерев.

Як повідомляє офіційний сайт Ю.ТИМОШЕНКО, вона сказала сьогодні на прес-конференції у Сумах: «Я пропоную такий вихід: наступного сесійного тижня ми піднімемо це питання, будемо вимагати внести його в порядок денний і, таким чином, у тому числі, виносячи відповідні постанови, просто рішенням Верховної Ради намагатися припинити такі розбійні дії».

Ю.ТИМОШЕНКО вважає, що парламент повинен вирішити цю проблему. «Я думаю, що Верховна Рада може висловитися в постанові відносно таких обставин і зобов’язати певних міністрів, які підзвітні парламенту, у тому числі міністра екології та природокористування, просто зупинити надання дозволу на таку вирубку парків», - сказала вона.

Ю.ТИМОШЕНКО зазначила, що подібна проблема існує і в Херсоні. «От тільки ми повернулися з Херсонщини, там «Дубки» - такий самий парк, його теж вирубують, теж забирають землю новостворені власники області від Партії регіонів», - констатувала вона.

Ю.ТИМОШЕНКО додала, що «у кожну область виставлені «смотрящі». «Смотрящі – це, ви знаєте, іноді губернатори, іноді – ні, може і зверху бути смотрящий. І кожен тиждень вони звітують, що вони принесли в копілку приватних структур, в копілку партії», - пояснила вона.

«Я хочу просто, користуючись такою можливістю, подякувати всім небайдужим людям, які захищають сьогодні парки, землі, сквери, заводи, все, що сьогодні в України забирають», - підкреслила Ю.ТИМОШЕНКО.