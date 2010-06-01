У Харкові дорожчає житло

Харків. 1 червня. УНІАН. На вторинному ринку Харкова середня вартість 1-3-кімнатних квартир у травні 2010 року зросла на 3,50% (34 дол.) – до 1015 дол./кв. м.

Про це УНІАН повідомили в консалтинговій компанії «SV Development».

Згідно з повідомленням, за цей період найдешевшим залишався Орджонікідзевський район з середнім показником 869 дол./кв. м, найдорожчим – Київський, де середня ціна продажу становила 1260 дол./кв. м.

За даними компанії, за звітний період зростання вартості 1 кв. м житла сталося в Київському районі – на 3,51% (43 дол.) – до 1260 дол., Ленінському – на 3,21% (33 дол.) – до 1050 дол., Комінтернівському – на 3,96% (35 дол.) – до 919 дол., Жовтневому – на 4,05% (37 дол.) – до 946 дол., Фрунзенському – на 3,98% (36 дол.) – до 953 дол., Червонозаводському – на 4,97% (44 дол.) – до 930 дол., Московському – на 2,51% (22 дол.) – до 902 дол./кв. м, Орджонікідзевському – на 4,16% (35 дол.) – до 869 дол./кв. м, Дзержинському – на 4,32% (51 дол.) – до 1228 дол.

У компанії відзначають, що всі ціни вказано за результатами реальних угод.

Як повідомляв УНІАН, на вторинному ринку Харкова середня вартість 1-3-кімнатних квартир у квітні ц.р. зросла на 2,76% (26 дол.) – до 981 дол./кв. м, у березні ц.р. – на 0,64% (2 дол.) – до 955 дол./кв. м, у лютому ц.р. – на 0,35% (3 дол.) – до 948 дол./кв. м, у січні ц.р. – стабілізувалася на рівні 945 дол./кв. м, у 2009 році – знизилася на 30%, або 406 дол. – до 945 дол./кв. м.

Компанія «SV Development» з 2005 року займається консалтингом на ринку заміської нерухомості та котеджних селищ, а також маркетинговими дослідженнями ринку.