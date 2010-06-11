Курси валют у банках Харкова

Долар 7,91 - 7,92

Харків. 11 червня. УНІАН. На 11 червня комерційні банки Харкова встановили такі курси валют: Мегабанк - купівля долара - 7,9107 (продаж - 7,915 грн.), євро - 9,57 грн. (9,65 грн.), Базис - 7,9105 (7,9525), 9,43 (9,59), Реал-банк - 7,92 (7,95), 9,45 (9,63) відповідно. Національний банк України на 11 червня встановив такий офіційний курс гривні до світових валют: 100 USD – 791.6900 (на 10 червня – 791.8100) 100 EUR – 953.5906 (на 10 червня – 950.9638) 10 RUR – 2.5074 (на 10 червня – 2.4954)

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