Tesla презентує абсолютно новий автомобіль

Повідомляється, що Roadster еволюціонував від "звичайного" електромобіля до інноваційного гіперкара з вуглецевого волокна.

Компанія Tesla оприлюднила тизер із написом Go for launch ("Готуємося до запуску"), натякаючи на майбутню прем’єру. Червоний автомобіль підсвічений так, ніби перебуває на стартовому майданчику ракети, а поверх фото великими цифрами вказано дату "01.10". Пізніше Ілон Маск підтвердив, що виробник дійсно представить Roadster 1 жовтня.

"Презентація нового Tesla Roadster – 1 жовтня", – написав він у мережі X.

Tesla вперше представила Roadster нового покоління у 2017 році. Компанія заявляла, що поставки розпочнуться у 2020-му, однак запуск проєкту неодноразово відкладали.

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Продемонстрований у 2017 році Roadster мав три електродвигуни: один спереду та два ззаду. Вони забезпечували повний привід, а також систему адресного розподілу крутного моменту для кращого проходження поворотів.

Заявлений час розгону від 0 до 96,5 км/год становив 1,9 секунди, а максимальна швидкість перевищувала 400 км/год. Вартість Tesla Roadster оцінювали приблизно у 250 тисяч доларів.

За роки, що минули, проєкт Roadster еволюціонував від просто потужного електромобіля до інноваційного гіперкара з вуглецевого волокна.

Передбачається, що новий Roadster отримає систему реактивних прискорювачів від SpaceX, що працюють на стисненому повітрі. Вони суттєво покращать динаміку, гальмування і проходження поворотів, а також дозволять здійснювати "стрибки".

Tesla – останні новини

Раніше Reuters повідомляв, що компанія Ілона Маска працює над новим компактним електричним кросовером, який має стати доступнішим за інші моделі бренду. За словами співрозмовників журналістів, йдеться саме про нову модель, а не про чергову модифікацію Tesla Model 3 або Model Y.

Нагадаємо також, що на початку року Tesla представила у США нову версію електричного кросовера Model Y із повним приводом. Зовні новинка майже не відрізняється від попередньої модифікації, що, на думку фахівців, може свідчити про поступове формування впізнаваного фірмового стилю Tesla.

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