Росія все ще запускає 'Калібри': у ВМС пояснили, які можливості має противник

За словами Плетенчука, у ворога не все гаразд з застосуванням субмарин, але небезпеку не варто применшувати.

Росія продовжує атакувати Україну крилатими ракетами морського базування типу "Калібр" прямо з Новоросійська, хоча після нещодавнього ураження цілей противника, серед яких – фрегат Чорноморського флоту РФ "Адмірал Ессен", потенціал ворога щодо таких ударів скоротився вдвічі у порівнянні з початком 2026 року.

Як розповів в ефірі телемарафону речник ВМС ЗСУ Дмитро Плетенчук, станом на зараз бойові одиниці Чорноморського флоту РФ в акваторії Чорного та Азовського морів не перебувають.

"Виключення – періодично невеликі катери виходили на зовнішні рейди. Але кораблі, тим більше носії крилатих ракет залишаються у пунктах базування. І ця константа, вже можна сказати, залишається такою. Застосування кораблів, які запускають "Калібри", відбувається безпосередньо у пункті базування, тобто прямо в гавані", - сказав Плетенчук.

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Він додав, що таке застосування ракетоносіїв вже стало тенденцією, бо це відбувається четвертий місяць поспіль. За словами речника, про часте застосування ракет цього типу не йдеться. У вересні, за його даними, було два застосування "Калібрів" прямо з місяця базування, протягом літа було декілька атак. Крім того, виникають питання щодо кількості ракет, які ворог запускає одночасно. Як пояснив Плетенчук, вона часто не збігається з кількістю безпосередньо пускових шахт на відповідних кораблях, що може бути пов’язано з різними фактами.

"Але станом на зараз максимальна кількість кораблів, які можуть росіяни застосовувати для пуску крилатих ракет з акваторії Чорного моря, дорівнює чотирьом. Це два кораблі надводних проєкту "Буян-М" і два підводні човни проєкту "Варшав’янка", - сказав Плетенчук.

За його словами, після нещодавнього ураження кількох одиниць Чорноморського флоту РФ, серед яких фрегат "Адмірал Ессен", потенціал ракетоносіїв ворога зменшився вдвічі.

"Враховуючи те, що на початок року у них було на чотири одиниці більше, тобто у два рази виходить. Знов-таки, підводні човни застосувати теж не так просто. Для цього їм треба зануритися… Я поки не уявляю, як вони можуть застосовуватися у тому режимі, в якому вони зараз здійснюють пуски…", - сказав речник.

Він пояснив, що чотири боєздатні ракетоносії – це максимальна кількість, яка зараз є в акваторії Чорного моря у складі ЧФ РФ, однак, імовірно, реально росіяни можуть застосовувати два надводні носії ракет типу "Калібр". Водночас Плетенчук підкреслив, що применшувати небезпеку не варто, адже йдеться за потужні засоби ураження противника.

Сили оборони добивають російський флот у Чорному морі

Як писав УНІАН, у ніч на 9 вересня оператори департаменту активних дій ГУР МО України разом з іншими складовими Сил оборони уразили інфраструктуру військово-морської бази Росії у Новоросійську, а також – ворожий фрегат "Адмірал Ессен" проєкту 11356.

У ВМС ЗСУ уточнили, що цей корабель був уражений українською крилатою ракетою "Нептун".

У ніч на 12 серпня у Новоросійську було уражено кораблі та інші важливі цілі Росії. Зокрема, йшлося про фрегати "Адмірал Ессен" та "Адмірал Макаров", які є носіями крилатих ракет морського базування типу "Калібр", патрульний корабель "Васілій Биков", інфраструктуру нафтобази "Грушовая" тощо.

Водночас, днями ворог атакував Одесу, у тому числі "Калібрами". На думку аналітика Олександра Коваленка, одна з цих ракет могла влучити у житлову багатоповерхівку, що призвело до загибелі двох людей та десяткам поранених.

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