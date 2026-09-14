На аеродромі в Приморсько-Ахтарську сталася пожежа (супутникові знімки)

Теплові сигнатури були зафіксовані 13 вересня у районі західної частини злітно-посадкової смуги.

На військовому аеродромі в Приморсько-Ахтарську Краснодарського краю Російської Федерації сталася пожежа. Про повідомив Telegram-канал "Крымский ветер" із посиланням на дані супутникової зйомки.

Зокрема, зазначається, що теплові сигнатури були зафіксовані у неділю, 13 вересня, у районі західної частини злітно-посадкової смуги.

Також, як свідчать дані супутникових знімків, ще один осередок зафіксували в чагарниках біля межі території аеродрому.

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Удари по аеродрому

Як повідомляв УНІАН, 20 серпня внаслідок удару по аеродрому "Приморсько-Ахтарськ" в Краснодарському краї РФ пошкоджено мобільну радіолокаційну станцію "Ніобій" та 18 складських будівель для зберігання БпЛА.

РЛС "Ніобій" - це російська мобільна трикоординатна радіолокаційна станція метрового діапазону хвиль, призначена для виявлення літаків, гелікоптерів, крилатих та балістичних ракет, а також безпілотників. Ця РЛС може виявляти малопомітні цілі в тому числі з технологією "стелс".

Варто зазначити, що у серпні російські аеропорти тимчасово закривалися 993 рази - в середньому 32 рази на день - оскільки операції українських дронів змушували неодноразово закривати повітряний простір по всій країні. Дані галузі свідчать, що це був місяць, який спричинив найбільші збитки для російської цивільної авіації з початку повномасштабного вторгнення в Україну на початку 2022 року.

Упродовж літа загалом було зафіксовано 2 182 закриття, що вже перевищує річний показник за 2025 рік.

Водночас 1 вересня президент України Володимир Зеленський попередив авіакомпанії та страховиків, що російський повітряний простір "стає абсолютно небезпечним" для цивільної авіації.

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