У Луцьку є будинок завдовжки майже 3 км: чому його вважають найдовшим у світі

Якщо будівля виявиться не найдовшою, то вона точно є будинком-рекордсменом.

У Луцьку є будинок, який вважають найдовшим у світі, адже він простягається майже на три кілометри та об'єднує 38 будинків різної висоти. Про це розповів начальник відділу охорони культурної спадщини міськради Олександр Котис для "Суспільного".

За його словами, з космосу форма будинку нагадує шестикутник, як бджолиний стільник. Каскад з 5- і 9-поверхових будинків розтягнений на два проспекти обласного центру - Молоді та Соборності. Водночас кожна будівля має свою адміністративну адресу.

Мешканці розповідають, що люди інколи блукали районом, оскільки всі двори схожі.

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"Це ще такий квест. Бачу, як повз мене проходить чоловік разів зо три. Потім каже: підкажіть, як мені звідси вийти. Я в лісі можу знайти дорогу, а звідси ні. Тут в одну арку зайдеш, а в іншу вийдеш", - зазначає місцева жителька Любов Лапченко.

Жінка заселилася сюди у 1980 році, коли будинок здали в експлуатацію. За її словами, було складно добиратися додому, а їзда з центру тоді займала 40 хвилин. Навкруги росла кукурудза, а перед цим літали літаки. Вже за декілька років мікрорайон фактично розбудувався.

За словами Валерія Гаврука, який живе тут з 1996 року, тоді район більше був схожий на селище, ніж місто.

"У нашому славному 33-му, пам'ятаю, як ще комбайни ходили. Деяка плутанина була, але катастрофічних блукань – ні. Хоча тоді ніякої навігації, телефонів не було. Ми орієнтувались чисто у спілкуванні", - каже він.

Водночас Котис розповів, що почали будувати будинок ще в 1969 році, тоді працювали за проєктом архітекторів Василя Маловиці та Ростислава Метельницького.

"Довгих будинків є багато у світі і є критерії, як їх визначають. Наприклад, цей збудований на суцільному фундаменті, але є частини, які відгалужуються. Це народна легенда, яка недалеко від правди", - висловився краєзнавець.

За словами Котиса, якщо будівля виявиться не найдовшою, то вона точно є будинком-рекордсменом, одним з тих, які вражають своїми масштабами. У будинку є 156 підʼїздів та понад три тисячі квартир, у яких проживає майже 7 тисяч людей.

Він пояснив, що будинок задумали створити наприкінці 60-х років, на початку активного розгону індустріалізації. Тоді будувалися фабрики, проєктувалися нові житлові районі. Вже у 1972 році у місті почав працювати тролейбус, тож тоді в архітекторів зʼявилася ідея збудувати великий будинок.

Водночас голова ОСББ "Смарагд, 13" Емілія Хімочка каже, що наразі на даху мешканці запроваджують енергеоощадні технології. Вона зауважила, що будинок на 33-му є найпершим з усіх найбільших будинків світу, який почав комплексну термомодернізацію.

Впродовж цього часу вони поступово замінили всі комунікації, утеплили горище, стіни, змінили труби гарячого водопостачання, вікна загального користування та вікна у квартирах жителів.

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