Ціни на мідь після досягнення нового максимуму почали падати: скільки коштує метал

Зазначається, що ціна на метал, ймовірно, деякий час коливатиметься поблизу поточних рівнів.

Ціни на мідь пішли вниз. На тлі вищих, ніж очікувалося, даних щодо інфляції в США трейдери очікують підвищення процентних ставок Федеральною резервною системою.

Видання Bloomberg повідомляє, що ф'ючерси на Лондонській біржі металів (LME) впали на 0,7 % після першого щотижневого зниження з червня.

Після оприлюднення даних щодо інфляції 11 вересня трейдери очікують підвищення ставок на засіданні ФРС цього тижня, хоча зберігаються сумніви щодо політичного тиску на центральний банк. Посилення грошово-кредитної політики, як правило, негативно позначається на активах, що не приносять доходу, таких як метали. При цьому на ринку спостерігаються ознаки ослаблення короткострокового дефіциту.

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"В умовах скорочення спекулятивних довгих позицій та одночасного ослаблення дефіциту на спотовому ринку ціна на мідь, ймовірно, коливатиметься поблизу поточних рівнів доти, доки не відновляться активні покупки на спаді або новий макроекономічний чи фундаментальний каталізатор не визначить чіткіший напрямок", – зазначили аналітики Sucden Financial Ltd.

Станом на 08:58 за київським часом ціна на мідь на LME знизилася на 0,5 % – до 14 173 доларів за тонну. Таким чином, 1 кілограм металу коштує 14,17 долара.

За даними Metal monitor, 14 вересня мідь в Україні приймають у середньому по 505 гривень за кілограм. При цьому на біржі ціна встановлена на рівні 639,75 грн.

Ціни на мідь – останні новини

8 вересня ціни на мідь піднялися до рекордного рівня на тлі очікувань введення США мит на рафінований метал, що спонукало трейдерів попереджувально відвантажувати його до Америки, намагаючись отримати прибуток від стрибка внутрішніх цін. Оптимізм щодо попиту на мідь для електропроводки в центрах обробки даних та у секторі відновлюваної енергетики, а також перебої в постачанні з ключових рудників також надали підтримку цінам на цей метал.

Варто зазначити, що метал коливався поблизу максимуму ще в серпні. Так, 26 серпня ціни на метал знову пішли вгору, оскільки на ринку все ще зберігався дефіцит короткострокових запасів.

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