В Архангелівці піском засипало чоловіка

Харків. 18 червня. УНІАН. В селі Архангелівка Барвінківського району в несанкціонованому кар’єрі під завал піску потрапили двоє чоловіків, однин з яких, 1970 року народження, загинув на місці.

Як повідомили кореспонденту УНІАН у прес-службі Головного управління МНС України в Харківській області, це сталося 17 червня близько 10-ї години вечора.

За даними прес-служби, два брати на тракторі МТЗ-80 приїхали в кар’єр за піском. Люди стояли під обривом, вибираючи місце забору піску, коли раптом стався обвал вертикальної стіни висотою близько 10 метрів. Внаслідок обвалу один з братів повністю опинився під шаром піску, інший – по пояс. Він зателефонував родичам. Ті прибули на місце, відкопали його та почали шукати другого. Згодом люди зрозуміли безнадійність ситуації і зателефонували рятівникам.

Працівникам підрозділу МНС, які прибули на місце події, лише за дві години вдалося відкопати тіло іншого брата.

У прес-службі зазначили, що два подібних випадки на Харківщині сталися у несанкціонованому кар’єрі минулого року у Близнюківському районі та в селі Велика Рогань.