На підготовку об’єктів Євро-2012 у Харкові освоєно 1,9 млрд. грн.

Харків. 22 червня. УНІАН. Станом на 22 червня на підготовку всіх об’єктів Євро-2012 у Харкові освоєно 1,9 млрд. грн.

Як передає кореспондент УНІАН, про це на прес-конференції сказав заступник Харківського міського голови, директор Департаменту у справах сім’ї, молоді, спорту та підготовки до Євро-2012 Харківської міськради Віктор ХРИСТОЄВ.

«На сьогодні на об’єкти Євро-2012 у місті Харкові з усіх джерел фінансування освоєно близько 1 млрд. 900 млн. грн. Ці гроші розподілені таким чином: з Державного бюджету – 500 млн. грн., з місцевих бюджетів – 342 млн. грн., інші джерела фінансування – близько 1 млрд. 100 млн. грн.», – сказав В.ХРИСТОЄВ.

Він повідомив, що на сьогоднішній день на об’єктах Євро-2012 в Харкові працює 961 робітник і задіяні 205 одиниць техніки. З них на стадіоні «Металіст» працює 309 робітників і 29 одиниць техніки, на аеродромному комплексі – 160 робітників і 97 одиниць техніки, на аеровокзальному комплексі – 221 робітників та 5 одиниць техніки, на 9 готелях, що будуються, – 195 робітників. Крім цього певна частина робітників працює на капітальному ремонті та реконструкції доріг.

За словами В.ХРИСТОЄВА, завтра на розгляд сесії Харківської міської ради новий варіант міської цільової програми, яка передбачає кошторисну вартість підготовки Харкова до Євро-2012 на рівні 7,4 млрд. грн.

В.ХРИСТОЄВ повідомив, що згідно до навої програми планується збільшити долю фінансування з Державного бюджету з 21% до 30% (обсяг фінансування збільшується на 693 млн. грн. – до 2,3 млрд. грн.), із місцевого бюджету – з 13% до 25% (збільшується на 860 млн. грн. – до 1,7 млрд. грн.), і при цьому зменшити долю фінансування з інших джерел з 65% – до 44% (з 5 млрд. грн. – до 3,3 млрд. грн.).

За словами В.ХРИСТОЄВА, кошторисна вартість ОСК «Металіст» із урахуванням усіх необхідних вимог УЄФА становитиме 762 млн. грн. (до цього 708 млн. грн.). Усі роботи на стадіоні планується завершити до 1 жовтня 2010 року. Розвиток прилеглої до ОСК «Металіст» території передбачає облаштування паркувальних місць для 513 пасажирських автобусів: «безпосередньо біля входу на стадіон буде розташовано 13 автобусів, на відстані 5 хвилин пішого ходу – 91 автобус, на відстані 10 хвилин пішого ходу від стадіону – 9 автобусів, за 20 хвилин пішого ходу – 400 автобусів». Крім цього у безпосередній близькості від стадіону буде обладнано 1472 паркувальних місця для автомобілів, у тому числі біля входу на стадіон – 192 паркувальних місця.

В.ХРИСТОЄВ підкреслив, що «особливо тривожним» залишається питанням кількості 5-зіркових готелів, але міська влада «знаходить повне порозуміння» з усіма інвесторами та продовжує роботу по збільшенню кількості готельних номерів.