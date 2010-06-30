СБУ затримала наркоторговця - майора міліції

Харків. 30 червня. УНІАН. У Харкові за підозрою у розповсюдженні наркотиків працівники Служби безпеки України затримали колишнього майора міліції.

Як повідомили кореспонденту УНІАН у прес-службі прокуратури області, майора міліції Євгена БУРЛАКОВА з наркотиками було затримано 25 червня.

За словами прокурора області Василя СИНЧУКА, затриманого підозрюють у розповсюдженні наркотичних засобів – опію, маку, макової соломки. Під час затримання він намагався чинити опір.

У Центрі зв’язків з громадськістю Головного управління МВС України в Харківській області повідомили, що Євген БУРЛАКОВ на момент затримання в органах міліції вже не працював. Останнім часом місцем його роботи було управління МВС на Південній залізниці. Ще раніше майор працював в управлінні у справах неповнолітніх та управлінні боротьби з незаконним обігом наркотиків.