Карасьов не виключає, що на місце Семиноженка прийде Герман

Харків. 2 липня. УНІАН. Директор Інституту глобальних стратегій Вадим КАРАСЬОВ не виключає, що посаду віце-прем’єр-міністра з гуманітарних питань обійме заступник глави Адміністрації Президента Ганна ГЕРМАН.

Таку думку він висловив у коментарі УНІАН.

В.КАРАСЬОВ наголосив, що призначення Г.ГЕРМАН на цю посаду означатиме її програш, оскільки відбудеться її віддалення від Президента Віктора ЯНУКОВИЧА і від Адміністрації Президента.

«Також це буде означати, що вона буде відповідальною за гуманітарну політику в Україні і забезпечуватиме проросійський напрямок, і як тут будуть співпрацювати ГЕРМАН і ТАБАЧНИК - це вже питання майбутньої інтриги», - сказав В.КАРАСЬОВ.

Водночас, він не виключає, що на цю посаду буде призначена і якась нейтральна фігура. «Якщо цю посаду займе якась нейтральна фігура, то, очевидно, тут мова буде йти не про те, зробив щось СЕМИНОЖЕНКО чи не зробив у гуманітарній сфері», - зауважив експерт.

На його думку, призначення нейтральної фігури може свідчити, що звільнення В.СЕМИНОЖЕНКА було «атакою на АЗАРОВА», тому що В.СЕМИНОЖЕНКО, за словами В.КАРАСЬОВА, був “сто відсотків відданою АЗАРОВУ людиною”.

«Саме завдяки АЗАРОВУ він втретє повернувся на посаду віце-прем’єра. Якщо пам’ятаєте, СЕМИНОЖЕНКО ніколи не був близьким до Партії регіонів, хоча він і був засновником цієї політичної сили», - сказав політолог.

В.КАРАСЬОВ нагадав, що В.СЕМИНОЖЕНКО вийшов із Партії регіонів на піку Помаранчевої революції і робив при цьому відповідні заяви.

“Якщо це не пов’язано з інтригою в ідеологічному трикутнику ТАБАЧНИК-ГЕРМАН-СЕМИНОЖЕНКО, у такому антагонічному трикутнику, то тоді відставка СЕМИНОЖЕНКА містить не гуманітарні ідеологічні причини, а деякі інші”, - сказав він.

Як вважає В.КАРАСЬОВ, віце-прем’єрство В.СЕМИНОЖЕНКА у 2010 році було нерезультативним, оскільки він «був неадекватний ситуації, яка склалась на початку 2010 року, тому що, займаючи посаду віце-прем’єра з гуманітарних питань, він був не гуманітарієм». Експерт додав, що В.СЕМИНОЖЕНКО є більше «технарем» і добре розбирається у проблемах інноваційного розвитку економіки, але ідеологом він ніколи не був.

Він вважає, що В.СЕМИНОЖЕНКО з’явився на посаді віце-прем’єра лише внаслідок інтриги, оскільки на цю посаду від початку претендував Дмитро ТАБАЧНИК, а Г.ГЕРМАН зробила все, щоб цього не сталось.

«І тут з’явилась фігура В.СЕМИНОЖЕНКА як людини, яка наближена до АЗАРОВА, і більше підтримки в нього ні в кого не було», - сказав В.КАРАСЬОВ.

За його словами, внаслідок інтриги В.СЕМИНОЖЕНКО, скоріш за все, і пішов з посади.

Він не виключає, що В.СЕМИНОЖЕНКА звільнили не через проросійські заяви, а через те, що він якраз і не реалізовував цей проросійський курс.

Що стосується відставки міністра охорони навколишьного природного середовища Віктора БОЙКА, В.КАРАСЬОВ вважає, що в даному випадку йдеся про перерозподіл сфер впливу олігархів. «Це, скоріше, атака не на Володимира ЛИТВИНА, за квотою якого БОЙКО обирався в уряд, це атака на Василя ХМЕЛЬНИЦЬКОГО, атака на тих олігархів, які не були в ядрі у Партії регіонів і які розривались між ТИМОШЕНКО і Партією регіонів», - сказав В.КАРАСЬОВ.

За його словами, зараз відбувається «селекція олігархічного оточення».