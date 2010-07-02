Україна виділяє кошти на ремонт доріг до Євро-2012

Харків. 2 липня. УНІАН. Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ підписав закон «Про внесення змін до закону України «Про Державний бюджет України на 2010 рік».

Текст документу обнародуваний на офіційному сайті глави держави.

Як повідомляв УНІАН, Верховна Рада ухвалила цей закон 17 червня.

Законом передбачено виділення з бюджету коштів не тільки на капітальний, але й на поточний ремонт автомобільних доріг в рамках Державної цільової програми підготовки та проведення в Україні фінальної частини чемпіонату Європи з футболу 2012 року.

Також законом внесено зміни в частині головного розпорядження коштів за бюджетною програмою щодо будівництва, реконструкції, капітального та поточного ремонту автомобільних доріг загального користування (міжміське сполучення), задіяних до підготовки та проведення в Україні фіналу Євро-2012.

У пояснювальній записці до документу зазначалося, що метою даного проекту є забезпечення повноцінної реалізації повноважень Державною службою автомобільних доріг України та виконання обов’язків, передбачених статтею 11 Закону України «Про автомобільні дороги» в частині організації будівництва, реконструкції та ремонту автомобільних доріг.