Дулуб: міністр ЖКГ задоволений ходом підготовки області до зими

Харків. 5 липня. УНІАН. Підготовка Харківської області до початку наступного опалювального сезону йде за планом і не вибивається з графіка.

Як повідомляє сайт облдержадміністрації, про це поінформував на брифінгу за підсумками наради з головами РДА заступник губернатора Валентин ДУЛУБ.

За його словами, роботою регіону в цьому напрямку задоволений і Міністр ЖКГ Юрій ХІВРИЧ. Він відзначив, що в ході наради з Міністром, яка пройшла 2 липня, Ю.ХІВРИЧ виявив задоволення роботою Харківської області.

«В ході наради розглядалося питання підготовки до зими. Харківська область була названа однією з найблагополучніших - у нас все йде за графіком, нарікань немає, крім хіба що необхідності підтягти рівень розрахунків за газ. Все інше у нас на сьогоднішній день йде нормально, і Міністерство нами задоволено», - зазначив В.ДУЛУБ.

Що стосується рівня розрахунків Харківської області за газ, то, за словами заступника керівника області, значне просування в цьому плані також було відзначено Ю.ХІВРИЧЕМ.

«У цьому питанні Харківську область відзначили як одну з успішних, оскільки регіон справляється з тим завданням, яке поставив КЛЮЄВ. Звичайно, 80% ми не дали, але ми зробили серйозні зрушення в порівнянні з березнем, наприклад», - наголосив В.ДУЛУБ.