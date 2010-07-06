Міліція затримала кількох захисників парку Горького
Активісти сіли на землю, утворивши живий ланцюг, і не давали працювати бульдозеру…
Харків. 6 липня. УНІАН. Сьогодні у Харкові сталося протистояння між захисниками парку Горького і працівниками міліції.
Як повідомили кореспонденту УНІАН активісти громадської організації «Зелений фронт», це сталося в середині дня, коли міліція зробила спробу розігнати людей, які живим ланцюгом, сидячи на землі, протестували проти продовження земляних робіт, не даючи працювати бульдозеру.
«Ми вважаємо роботи в парку незаконними, тому продовжуємо протести», - сказав представник «Зеленого фронту».
За його словами, «двоє активістів затримані міліцією і доставлені в Дзержинський райвідділ». Під час сутички одній активістці стало зле, «швидка допомога», яку викликали на місце події, надала їй медичну допомогу.
На даний час у парку ім. Горького розбито близько 10 наметів, протягом доби чергують від 30 до 100 протестувальників, повідомили представники «Зеленого фронту».