Суд заборонив гей-парад у Харкові не День міста

Харків. 8 липня. УНІАН. Харківський окружний адміністративний суд задовольнив позов Харківської міськради щодо заборони проведення на День міста ходи і мітингу представників сексуальних меншин.

Як передає кореспондент УНІАН, про це інформує офіційний сайт Харківської міськради.

В обґрунтування позову представник міськради відзначив під час судового засідання, що при проведенні гей-параду існує реальна загроза порушення громадського порядку, а також порушення прав і свобод інших громадян, які не будуть брати участь в акції. Свою відмову в дозволі на проведення мітингу міськрада мотивувала тим, що в Харкові проживають люди з різними поглядами (в тому числі релігійними), які можуть не збігатися з поглядами представників секс меншин, - саме тому під час проведення параду можуть виникнути конфлікти. Крім того, проведення параду ускладнило б і без того непросту ситуацію на дорогах у центрі міста, що неминуче призвело б до невдоволення з боку харків`ян, які користуються громадським транспортом. Небезпека проведення акції посилилася б і тим, що цього ж дня, 23 серпня, у всіх районах міста проходитимуть заходи, присвячені 67-й річниці звільнення Харкова від фашистських загарбників, йдеться у повідомленні.

Як повідомляв УНІАН, за інформацією заявників, акція під девізом «Ми - за рівні права всіх українців!» мала пройти 23 серпня з 9.15 до 11.00. Близько 1000 учасників акції висловили бажання пройти ходою по вул. Сумській від пл. Конституції до пл. Свободи, де планувався мітинг.