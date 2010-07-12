У понеділок йтимуть грозові дощі

Харків. 12 липня. УНІАН. 12 липня в Україні пройдуть дощі, грози, в окремих районах град, шквали 15-22 м/с; у південній частині в Карпатах та на Прикарпатті місцями зливи.

Про це УНІАН повідомили в Українському гідрометцентрі.

Вітер північно-східний, 7-12 м/с. Температура вночі 17-22°, у західних областях 13-18°; вдень 27-32°, у східній частині до 35°, на Прикарпатті 21-26°.

У Київській області пройдуть короткочасні дощі, гроза (вночі місцями); вдень подекуди град. Вітер північно-східний, 7-12 м/с, вдень при грозах місцями шквали, 15-20 м/с. Температура вночі по області 17-22°, вдень 27-32°. Температура вночі у Києві 18-20°, вдень близько 30°.

11 липня температура води в Чорному та Азовському морях 23-27°, в Дніпрі біля Києва 24°.