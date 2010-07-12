Харківська область купуватиме продовольче зерно

Харків. 12 червня. УНІАН. Харківська область планує закупити близько 160 тисяч тонн продовольчого зерна.

Про це повідомили кореспондентові УНІАН у прес-службі Харківської облдержадміністрації з посиланням на заступника голови ОДА Віталія АЛЕКСЕЙЧУКА.

За його прогнозом, якщо не перешкодять погодні умови, в Харківській області буде зібрано достатню кількість зерна, щоб забезпечити ним потреби регіону. Але тільки до 30% очікуваного урожаю становитиме зерно, придатне для випічки хліба, тому пшеницю 2-го і 3-го класу область купуватиме.

«Проблема якості зерна актуальна для Харківської області. Я думаю, нам пшениці і своєї вистачить, але якість її залишає бажати кращого. Ви знаєте, що для хлібопекарських підприємств необхідне зерно другого і третього класу, а у нас пшениці, придатної до випічки хліба, буде близько 20 - 30%», - сказав В.АЛЕКСЕЙЧУК.

За його даними, всього для забезпечення потреб регіону необхідно 420 тисяч тонн зерна на рік. Згідно з прогнозами, близько 160 тисяч тонн до цього обсягу не вистачить, їх планується закупити в інших регіонах.

«Ми працюємо в цьому напрямі з іншими областями, де можна буде купити зерно за нормальною ринковою ціною, щоб у жодному випадку не було підвищення цін на хліб», - наголосив заступник губернатора.