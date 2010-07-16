Добкін: стабільність – це те, чого прагне суспільство

Харків. 16 липня. УНІАН. Голова Харківської облдержадміністрації Михайло ДОБКІН звернувся до жителів Харківської області з нагоди 20-річчя Декларації про державний суверенітет України.

Текст звернення губернатора розміщений на офіційному сайті ЗХарківської облдержадміністрації.

Шановні земляки!

Прийнята 20 років тому Декларація про державний суверенітет України стала основою для нової Конституції та Законів України.

Декларацією було визначені найбільш принципові позиції, які орієнтували народ на створення самостійної, правової держави, всебічне забезпечення прав і свобод людини. Вона стала цією цінністю, що об’єднала суспільство у непростий час для визначення свого майбутнього в серпневі дні 1991 року.

Особливо важливим є досвід ухвалення Декларації про державний суверенітет як приклад консолідації різних за поглядами політичних сил навколо загальнонаціональної ідеї. Принципи, закладені в Декларації, змогли консолідувати не лише політичну еліту, а й все українське суспільство. Тому цей документ завжди зберігатиме свою політичну і правову актуальність, виходячи з сучасних завдань політичного та правового розвитку Української держави.

Харківщині, як і всій країні, потрібні стабільність, злагода та єдність для провадження в життя реформ, започаткованих Президентом та Урядом держави.

Ініціатива Президента України Віктора ЯНУКОВИЧА про відзначення 20 річниці Декларації і є сьогодні тією ідеєю, що зміцнює суверенітет країни, єднає громадян незалежно від національної чи конфесійної належності, місця проживання та ідеологічних уподобань.

При всій різноманітності наших поглядів, думок та політичної приналежності у нас є спільні цінності. Це ті цінності, які єднають нас і дозволяють світові називати нас українським народом.

Стабільність – це те, чого прагне українське суспільство.

В єдності – наша сила та міць держави.