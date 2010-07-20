Ярославський може сплутати карти Кернесу на виборах мера

Харків. 20 липня. УНІАН. Участь бізнесмена Олександра ЯРОСЛАВСЬКОГО у виборах мера Харкова може істотно змінити картину виборчих перегонів у столиці Слобожанщини, сказав директор інституту ім.Горшеніна, політолог Володимир ФЕСЕНКО в інтерв`ю УНІАН.

«О.ЯРОСЛАВСКИЙ має чималий авторитет і підтримку. – відзначив він. – Харків`яни розуміють, що саме він зробив найбільший внесок і в реконструкцію ОСК «Металіст», і в будівництво харківського аеропорту. О.ЯРОСЛАВСЬКИЙ аполітичний, але саме його політичний нейтралітет може викликати симпатію багатьох виборців».

На думку В.ФЕСЕНКА, участь бізнесмена у виборчій гонці може негативно відбитися на позиціях сьогоднішніх керівників міста, зокрема на шансах нинішнього в.о. мера Геннадія КЕРНЕСА зайняти місце градоначальника після виборів.

Політолог акцентує увагу на тому, що важливим чинником стане позиція Партії регіонів.

За його словами, фігура О.ЯРОСЛАВСЬКОГО близька керівництву країни. Тому є імовірність того, що партія влади зробить ставку саме на цього кандидата на харківських виборах.

«Це непокоїть пана Г.КЕРНЕСА. Ознакою цього є розгорнута нині піар-кампанія, у якій він намагається переконати і громадськість, і самих «регіоналів» у тому, що саме він є основним висуванцем партії влади. Наявності такої піар-кампанії свідчить про те, що в нинішнього керівництва міста немає упевненості в своїх позиціях», – відзначив В.ФЕСЕНКО.

Він також нагадав про існування ще одного рейтингового кандидата, який має шанси на успішну участь у виборчій гонці. Ідеться про колишнього губернатора області Арсенв АВАКОВА. Якщо він візьме участь у виборах разом з Г.КЕРНЕСОМ і О.ЯРОСЛАВСЬКИМ, то харківські виборчі баталії можуть стати епіцентром уваги всієї країни.

«Безумовно, кандидат, якого висуне Партія регіонів, матиме більше шансів. Але якщо на вибори підуть одночасно і О.ЯРОСЛАВСЬКИЙ, і Г.КЕРНЕС, і А.АВАКОВ, то харківська інтрига може стати інтригою національного рівня», – підкреслив В.ФЕСЕНКО.

Фото Андрія КРАВЧЕНКА