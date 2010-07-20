Металіст придбав бразильця
14:15, 20 липня 2010Харьків
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Контракт підписано на 4 роки
Харків. 20 липня. УНІАН. Футбольний клуб «Металіст» придбав 27-річного бразильського півзахисника Хав’єра Клейтона.
Про це повідомляє сайт харківського клубу.
Раніше Хав’єр Клейтон виступав за клуби: Palmeiras (зіграв 88 матчів і забив 17 м`ячів), Figueirense (зіграв 61 матч і забив 12 м`ячів), Marília, Gama, Brasiliense, Sport, Internacional.
Амплуа бразильця: атакуючий півзахисник. Має зріст 179 см, вагу – 73 кг.
Контракт підписано на 4 роки.
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