Металіст придбав бразильця

14:15, 20 липня 2010
Харьків
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Контракт підписано на 4 роки

Харків. 20 липня. УНІАН. Футбольний клуб «Металіст» придбав 27-річного бразильського півзахисника Хав’єра Клейтона.

Про це повідомляє сайт харківського клубу.

Раніше Хав’єр Клейтон виступав за клуби: Palmeiras (зіграв 88 матчів і забив 17 м`ячів), Figueirense (зіграв 61 матч і забив 12 м`ячів), Marília, Gama, Brasiliense, Sport, Internacional.

Амплуа бразильця: атакуючий півзахисник. Має зріст 179 см, вагу – 73 кг.

Контракт підписано на 4 роки.

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