Кернес відіслав журналістів до Ярославського

Харків. 21 липня. УНІАН. Секретар Харківської міськради Геннадій КЕРНЕС відповів на запитання журналістів щодо можливої участі в місцевих виборах глави корпорації DCH, генерального інвестора і координатора підготовки Харкова до Євро-2012 Олександра ЯРОСЛАВСЬКОГО.

Як передає кореспондент УНІАН, коментар Г.КЕРНЕСА розміщений на офіційному сайті Харківської міськради.

Г.КЕРНЕС, який нині виконує обов’язки Харківського міського голови, вважає, що на запитання журналістів має відповісти сам О.ЯРОСЛАВСЬКИЙ, і порадив звернутися до нього самого.

«Моє прізвище КЕРНЕС, і я відповідатиму за себе. Я працюю на користь територіальної громади. Я не заважаю інтересам ані торгових груп, ані промислових корпорацій, ані приватних інвесторів. А щодо участі у виборах до органів місцевого самоврядування Олександра ЯРОСЛАВСЬКОГО вам краще звернутися до нього самого», – сказав Г.КЕРНЕС.

Як повідомляв УНІАН, директор інституту ім.Горшеніна, політолог Володимир ФЕСЕНКО вважає, що участь бізнесмена О.ЯРОСЛАВСЬКОГО у виборах мера Харкова може істотно змінити картину виборчих перегонів в обласному центрі.

На думку В.ФЕСЕНКА, участь бізнесмена у виборчій гонці може негативно відбитися на позиціях сьогоднішніх керівників міста, зокрема на шансах нинішнього в.о. мера Г.КЕРНЕСА зайняти місце градоначальника після виборів.

В інтерв’ю УНІАН В.ФЕСЕНКО також нагадав про існування ще одного рейтингового кандидата, який має шанси на успішну участь у виборчій гонці. Ідеться про колишнього губернатора області Арсена АВАКОВА. Якщо він візьме участь у виборах разом з Г.КЕРНЕСОМ і О.ЯРОСЛАВСЬКИМ, то харківські виборчі баталії можуть стати епіцентром уваги всієї країни.

«Безумовно, кандидат, якого висуне Партія регіонів, матиме більше шансів. Але якщо на вибори підуть одночасно і О.ЯРОСЛАВСЬКИЙ, і Г.КЕРНЕС, і А.АВАКОВ, то харківська інтрига може стати інтригою національного рівня», – підкреслив В.ФЕСЕНКО.