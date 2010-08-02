У Коротичі від удару струмом загинув пенсіонер
00:05, 02 серпня 2010Харьків
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Через необережність
Харків. 2 серпня. УНІАН. В Харківській області від удару струмом загинув пенсіонер.
Як повідомили кореспонденту УНІАН у Центрі зв’язків з громадськістю Головного управління МВС України в Харківській області, це сталося наприкінці минулого тижня в одному з будинків у селищі Коротич під час проведення робіт зі встановлення електрообладнання.
Встановлено, що 63-річний місцевий мешканець був смертельно травмований електрострумом внаслідок необережності.
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