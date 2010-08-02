У всіх храмах Харкова сьогодні молилися про дощ

Харків. 2 серпня. УНІАН. У понеділок у всіх православних храмах Харкова пройшли молебні, в яких віруючі просили Бога послати на землю дощ, повідомив УНІАН секретар Харківської єпархії, протоієрей Михайло КИТ.

Протоієрей М.КИТ нагадав, що сьогодні за православною традицією святкується день Святого пророка Іллі, який вважається покровителем дощу, грому та блискавиці. До Іллі традиційно звертаються під час засухи з проханням послати дощ.

"Сьогодні вранці в усіх храмах єпархії з благословення митрополита Харківського і Богодухівського Никодима пройшли моління про ниспослання дощу, щоб Господь послав на нашу землю сприятливу для врожаю погоду", - сказав М.КИТ.

Згідно з прогнозами Українського Гідрометцентру, найближчими днями на Сході країни температура підвищиться до +40… +42 градусів.