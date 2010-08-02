Генсек УЄФА перевірить готовність Харкова

Харків. 2 серпня. УНІАН. 3-4 та 12 серпня делегації Європейського футбольного союзу (УЄФА) здійснять інспекційні візити до Харкова.

Як повідомив кореспонденту УНІАН директор Департаменту з підготовки до Євро-2012 Харківської міської ради Віктор ХРИСТОЄВ, 3-4 серпня за участі представників УЄФА відбудеться робоча нарада з питань експлуатації Міжнародного аеропорту "Харків".

Крім того, 12 серпня з візитом до Харкова прибуде генеральний секретар УЄФА Джанні ІНФАНТІНО. За словами В.ХРИСТОЄВА, Дж.ІНФАНТІНО перевірить готовність ОСК "Металліст", нового терміналу Харківського аеропорту та інших об’єктів ЧЄ-2012.

Під час візиту Дж.ІНФАНТІНО у Харківській міськраді буде презентовано концепцію приймаючого міста.