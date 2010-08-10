Харків отримав з держбюджету 40 млн. грн. на метро

12:06, 10 серпня 2010
Харьків
0 0

Повідомили кореспонденту у прес-службі Харківської міськради

З державного бюджету надійшла субвенція 40 млн. грн. на пайову участь в будівництві Харківського метрополітену.

Про це повідомили кореспонденту УНІАН у прес-службі Харківської міської ради з посиланням на Департамент транспорту і зв’язку ХМР.

Завтра, 11 серпня, виконувач обов’язків мера Харкові, секретар Харківської міської ради Геннадій КЕРНЕС проведе в станції «Олексіївська» засідання міського штабу з будівництва метрополітену.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter