Харківщина стала абсолютним переможцем акції «Барвиста Україна»
Область отримала 20 із 33 символів
Харків. 19 серпня. УНІАН. Харківська облдержадміністрація отримала Золотий символ абсолютного переможця Всеукраїнської виставкової акції «Барвиста Україна», яка проходить у Києві під патронатом Президента України і приурочена до 19-річчя незалежності країни.
Як повідомили кореспонденту УНІАН у прес-службі ОДА, про це поінформував заступник голови облдержадміністрації Юрій САПРОНОВ.
За його даними, із 33 золотих символів у різних номінаціях 20 символів отримали підприємства та організації Харківської області.
Серед них: Виробничо-комерційна фірма «Лоск», концерн «Райський уголок», ТОВ «ЛТД-Мангуст», обласний шкірно-верерологіческій диспансер, «Харківстандартметрологія», «Харківцукорзбут», «Салтівський м`ясокомбінат», «Безлюдівський м`ясокомбінат», Харківський національний технічний університет сільського господарства ім. Петра Василенка, академік УАН О.І. ТИХОНОВ, «Харківський завод шампанських вин», ВАТ «Турбоатом», УПЕК+, ДП «Електроважмаш», Національний технічний університет «ХПІ», «Харківкомуночиствод», «Стальконструкція», «Ізюмський комбінат хлібопродуктів», ТОВ« Слобожанський ярмарок», ТОВ «Фірма «Зодіак».
«Це значний внесок підприємств Харківщини у формування позитивного іміджу Харківської області і абсолютна перемога, - наголосив Ю.САПРОНОВ.
Він подякував керівникам і колективам підприємств-переможців та побажав їм «процвітання і досягнення нових економічних висот».