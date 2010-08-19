Харківщина стала абсолютним переможцем акції «Барвиста Україна»

Харків. 19 серпня. УНІАН. Харківська облдержадміністрація отримала Золотий символ абсолютного переможця Всеукраїнської виставкової акції «Барвиста Україна», яка проходить у Києві під патронатом Президента України і приурочена до 19-річчя незалежності країни.

Як повідомили кореспонденту УНІАН у прес-службі ОДА, про це поінформував заступник голови облдержадміністрації Юрій САПРОНОВ.

За його даними, із 33 золотих символів у різних номінаціях 20 символів отримали підприємства та організації Харківської області.

Серед них: Виробничо-комерційна фірма «Лоск», концерн «Райський уголок», ТОВ «ЛТД-Мангуст», обласний шкірно-верерологіческій диспансер, «Харківстандартметрологія», «Харківцукорзбут», «Салтівський м`ясокомбінат», «Безлюдівський м`ясокомбінат», Харківський національний технічний університет сільського господарства ім. Петра Василенка, академік УАН О.І. ТИХОНОВ, «Харківський завод шампанських вин», ВАТ «Турбоатом», УПЕК+, ДП «Електроважмаш», Національний технічний університет «ХПІ», «Харківкомуночиствод», «Стальконструкція», «Ізюмський комбінат хлібопродуктів», ТОВ« Слобожанський ярмарок», ТОВ «Фірма «Зодіак».

«Це значний внесок підприємств Харківщини у формування позитивного іміджу Харківської області і абсолютна перемога, - наголосив Ю.САПРОНОВ.

Він подякував керівникам і колективам підприємств-переможців та побажав їм «процвітання і досягнення нових економічних висот».