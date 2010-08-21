23 серпня у Харкові піднімуть Прапор України

Харків. 21 серпня. УНІАН. У день визволення Харкова - 23 серпня в місті відбудеться урочиста церемонію підняття Державного Прапора України.

Як повідомляє сайт Харківської облдержадміністрації, урочистості пройдуть за участю керівників області та міста, представників органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, громадськості, духовенства та молоді.

Урочисту церемонію підняття Прапора транслюватимуть у прямому ефірі 23 серпня о 10.30 телеканалу ОТБ і 7-го каналу. Також 23 серпня о 10.30 на офіційному сайті Харківської облдержадміністрації відбудеться on-line трансляція урочистостей.