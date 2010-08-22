Футболісти «Металіста» мають намір відмовитися від виступів за збірну

Харків. 22 серпня. УНІАН. Гравці футбольного клубу «Металіст» слідом за своїм головним тренером Мироном МАРКЕВИЧЕМ мають намір відмовитися від виступів за збірну України.

Про це повідомляє сайт телеканалу «24 новини».

«Гравці харківського клубу, яких викликав М.МАРКЕВИЧ до лав національної збірної, мають намір виступити солідарно стосовно головного тренера своєї команди і тим самим виявлять свій протест рішенню КДК ФФУ щодо зняття з команди дев`яти очок», - йдеться у повідомленні.

Як повідомляв УНІАН, контрольно-дисциплінарний комітет ФФУ визнав договірним матч 26-го туру 17-го чемпіонату України між клубами «Металіст» (Харків) і «Карпати» (Львів), який відбувся 19 квітня 2008 року, і зняв з обох команд по 9 очок у нинішньому розиграші Прем`єра-ліги, а також наклав інші санкції.

18 серпня 2010 року ФК «Металіст» подав апеляцію на рішення контрольно-дисциплінарного комітету ФФУ.

21 серпня на знак протесту проти рішення КДК ФФУ головний тренер «Металіста» оприлюднив своє звернення до вболівальників на офіційному сайті клубу, у якому заявив, що залишає посаду тренера збірної. Цього ж дня М.МАРКЕВИЧ написав заяву про свою відставку на ім’я 1-го віце-президента ФФУ Олександра БАНДУРКА.