У Харкові визначено об’єкти для уболівальників Євро-2012

Харків. 22 серпня. УНІАН. Обласною державною адміністрацією разом з Харківською міською радою проведено моніторинг щодо визначення переліку об’єктів для розташування уболівальників фінальної частини чемпіонату Європи 2012 року з футболу, які прибудуть до Харкова.



Всього визначено 80 таких об’єктів, у тому числі:

63 гуртожитки 34 вищих та середніх закладів освіти міста Харкова, у 8682 кімнатах яких можна розташувати 22609 осіб;

17 готелів та закладів туристично-курортної інфраструктури з кількістю 1763 номерів на 3422 місця, в тому числі клінічні санаторії «Курорт Березівські мінеральні води» та «Діброва», де зможуть перебувати 1000 осіб.

Також передбачено через квартирне бюро міста Харкова використати 1000 апартаментів на 2500 місць.

Таким чином, на цей час у 11464 номерах та кімнатах об’єктів розміщення є можливість розташувати 28531 уболівальника та гостя фінальної частини Євро-2012, що відповідає вимогам УЄФА, повідомляє сайт облдержадміністрації.