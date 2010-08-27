Курс валют у банках Харкова

Долар 7,87 - 7,89

Харків. 27 серпня. УНІАН. На 27 серпня такі курси валют комерційні банки Харкова встановили: Мегабанк - купівля долара - 7,8747 (продаж - 7,88 грн.), євро - 10,03 грн. (10,2 грн.), Базис - 7,87 (7,91), 9,95 (10,08), Реал-банк - 7,89 (7,93), 10 (10,15) відповідно. Офіційний курс Національного банку України на 27.08.10: 100 USD - 789.0000 (26 серпня - 789.0000) 100 EUR - 1001.4777 (26 серпня - 995.1657) 10 RUR - 2.5598 (26 серпня - 2.5537)



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