Генсек УЄФА привітав попадання Металіста в груповий турнір Ліги Європи

Харків. 27 серпня. УНІАН. Генеральний секретар УЄФА Джанні ІНФАНТІНО висловив задоволення у зв’язку з попаданням харківського Металіста до групового турніру Ліги Європи.

Як передає кореспондент УНІАН, під час трансляції жеребкування команд і формування третього кошика, до якого вже потрапили Металіст, голландський ПСВ (Ейндховен) та італійська Сампдорія, Джанні ІНФАНТІНО відреагував на оголошення про харківську команду, вигукнувши, що в Харкові команди гратимуть на «прекрасному стадіоні».

У ці хвилини очікується оголошення четвертого учасника цієї групи (І), однак зрозуміло, що Металіста не запишуть до аутсайдерів, хоча суперники будуть досить потужні. У розіграші Ліги Європи минулого року Металіст уже «проходив» Сампдорію.

Як повідомляв УНІАН, у серпні цього року Джанні ІНФАНТІНО відвідав Харків, де дав високу оцінку стану підготовки міста до Євро-2012, зокрема, відзначив стадіон «Металіст».

На знімку: реконструйований до Євро-2012 стадіон «Металіст» у Харкові.

Фото Андрія КРАВЧЕНКА