Металіст виграв у Металурга (З)

2:0 у Запоріжжі

Харків. 30 серпня. УНІАН. У виїзному матчі 8-го туру Чемпіонату України з футболу харківський Металіст наніс поразку запорізькому Металургу. Матч, що пройшов на стадіоні Славутич-Арена, завершився з рахунком 2:0 на користь харків’ян. Голи забили Девіч (11), Клейтон (68). Склад Металіста: Старцев, Вілягра, Пшеничних, Обрадовіч, Романчук, Валяєв, Фініньо, Едмар, Клейтон Шав`єр (Барилко, 90 +1), Олійник (Шелаєв, 63), Девіч (Воробей, 72) Запас: Жданков, Лисенко, Трішовіч, Давидов. Наступну гру харків’яни зіграють удома з луганською Зорею 12 вересня.

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