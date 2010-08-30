Металіст виграв у Металурга (З)
10:50, 30 серпня 2010Харьків
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2:0 у Запоріжжі
Харків. 30 серпня. УНІАН. У виїзному матчі 8-го туру Чемпіонату України з футболу харківський Металіст наніс поразку запорізькому Металургу.
Матч, що пройшов на стадіоні Славутич-Арена, завершився з рахунком 2:0 на користь харків’ян.
Голи забили Девіч (11), Клейтон (68).
Склад Металіста: Старцев, Вілягра, Пшеничних, Обрадовіч, Романчук, Валяєв, Фініньо, Едмар, Клейтон Шав`єр (Барилко, 90 +1), Олійник (Шелаєв, 63), Девіч (Воробей, 72)
Запас: Жданков, Лисенко, Трішовіч, Давидов.
Наступну гру харків’яни зіграють удома з луганською Зорею 12 вересня.
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