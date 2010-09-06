Польща пробиватиме для України стіну в Європу

Харків. 6 вересня. УНІАН. Як президент Євросоюзу в 2011 році Польща докладатиме багато зусиль, щоб допомогти Україні просуватися в напрямку Європи.

Як повідомили кореспонденту УНІАН у прес-службі Харківської облдержадміністрації, про це заявив під час зустрічі з керівництвом Харківської облдержадміністрації новий Генеральний консул Республіки Польща в Харкові Ян ГРАНАТ, який вступив на цю посаду 14 серпня 2010 року.

«У 2011 році Польща буде президентом Євросоюзу. Ми докладемо всі наші зусилля для того, щоб допомогти Україні просунутися в напрямку Європи», - сказав Ян ГРАНАТ.

За словами дипломата, він, зокрема, буде особисто говорити про те, щоб встановити спрощений візовий режим для українців у сфері туризму та освіти.

«Це дозволить ще більше зміцнити відносини між нашими країнами», - зазначив Ян ГРАНАТ.

У ході зустрічі були порушені також питання підготовки України та Польщі до чемпіонату Європи з футболу 2012 року, співпраці двох країн у сфері економіки, освіти, науки і культури.

«Наші країни об`єднають спільна історія і дружба. Позиція Польщі щодо України завжди була знаком доброї дружби. Польща завжди показувала не на словах, а на ділі своє добре ставлення до нашої країни та нашого народу », - сказав під час зустрічі голова Харківської облдержадміністрації Михайло ДОБКІН.