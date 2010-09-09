Серед «регіоналів» немає одностайності щодо кандидатури Кернеса

Харків. 9 вересня. УНІАН. Рішення харківського обласного осередку Партії регіонів «рекомендувати міській партійній організації затвердити Геннадія КЕРНЕСА кандидатом на пост мера» не враховує високий антирейтинг нинішнього в.о. харківського мера. Про це в інтерв`ю УНІАН заявила політолог з Харківського національного університету ім. Каразіна Галина КУЦ.

«Це рішення було очікуваним, оскільки тандем Добкін–Кернес достатньо міцний, що й зумовило такі заяви з боку Михайла ДОБКІНА, – сказала вона. – Водночас фігура Г.КЕРНЕСА є достатньо неоднозначною навіть для представників місцевих осередків Партії регіонів, і спори кулуарного характеру щодо висунення його кандидатури на пост міського голови тривають у обласному осередку досі, – сказала політолог. – Високі негативні рейтингові показники Г.КЕРНЕСА, відзначені соціологами, досить сильно б`ють і по іміджу Партії регіонів загалом».

За словами Г.КУЦ, для правлячої партії Слобожанщина є стратегічно важливим регіоном. Водночас «у центральному штабі ПР мають розуміти, що Харків – місто сорока вузів, де відсоток студентської молоді досить значний», сказала вона. Відповідно, рівень освіченого рядового харків`янина є високим, що зумовлює вимогу прозорості у владі. «Цим критеріям не відповідає дуже кулуарна політика Г.КЕРНЕСА. Харків`яни воліли б бачити на посаді міського голови іншого представника Партії регіонів», – вважає політолог.

Як повідомляв УНІАН, голова Харківської обласної державної адміністрації, керівник обласної організації Партії регіонів Михайло ДОБКІН заявив у п`ятницю, що на засіданні ради облорганізації політсили ухвалено рішення рекомендувати Харківській міській партійній організації затвердити в.о. міського голови Г.КЕРНЕСА кандидатом на пост мера Харкова. З`їзд міської організації ПР призначено на кінець вересня. Центральний штаб Партії регіонів поки що не назвав прізвища єдиного офіційного кандидата на цей пост.