Медведько: Генпрокуратура забере у своє провадження справу Климентьєва, якщо...

Харків. 9 вересня. УНІАН. Генеральна прокуратура забере в своє провадження кримінальну справу, порушену за фактом зникнення харківського журналіста Василя КЛИМЕНТЬЄВА, якщо в ході розслідування з’ясується що до цього причетний будь-хто з працівників правоохоронних органів.

Про це сьогодні в інтерв`ю журналістам в Києві заявив Генеральний прокурор України Олександр МЕДВЕДЬКО.

«Кримінальну справу порушено за фактом зникнення, за статтею 115. Ми це зробили свідомо, щоб проводити широкі слідчо-оперативні заходи. 115 – це підслідність органів внутрішніх справ. У нас немає ще даних про те, хто скоїв цей злочин. Якщо будуть дані, що це скоїв працівник правоохоронних органів, обов’язково заберемо її (справу) собі, до свого провадження», - сказав О.МЕДВЕДЬКО, зауваживши при цьому, що на даний час Генпрокуратура свідомо не забирає собі цю справу, в тому числі із тих причин, щоб не відволікати оперативних працівників.

«Докір кинути на адресу працівників міліції я не можу – зроблено дуже багато», - сказав О.МЕДВЕДЬКО.

Як повідомляв УНІАН, дружина В.КЛИМЕНТЬЄВА повідомила про зникнення чоловіка 12 серпня 2010 року. В ході перевірки встановлено, що 11 серпня В.КЛИМЕНТЬЄВ виїхав з будинку з невідомим чоловіком на автомобілі «БМВ» сріблястого кольору в невідомому напрямку. Дзержинський райвідділ міліції Харкова порушив кримінальну справу за статтею «умисне вбивство» за фактом зникнення В.КЛИМЕНТЬЄВА. Пізніше ця справа була передана в Київ для розслідування Міністерством внутрішніх справ.

17 серпня міліція Харківської області повідомила, що в човні, який плавав на Печенізькому водосховищі, був знайдений мобільний телефон зниклого журналіста.

31 серпня заступник міністра внутрішніх справ України Василь ФАРИННИК заявив, що міліція відпрацьовує вісім версій зникнення В.КЛИМЕНТЬЄВА.

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