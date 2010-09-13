Харківські депутати від КПУ і БЮТ вимагають зменшити ціни на газ

Харків. 13 вересня. УНІАН. Фракції Комуністичної партії України та Блоку Юлії Тимошенко у Харківській обласній раді вимагатимуть прийняття звернення до Президента України та Кабінету міністрів щодо неприпустимості підняття тарифів на газ для населення.

Як повідомляє кореспондент УНІАН, про це сьогодні на прес-конференції заявили голова фракції КПУ Леонід СТРИЖКО та голова фракції БЮТ Ігор ПІДДУБНИЙ.

За словами депутатів, БЮТ та КПУ наполягатимуть на прийнятті звернення під час чергової сесії облради, яка відбудеться 16 вересня.

Л.СТРИЖКО повідомив, що у зверненні «ми наголошуємо на неприпустимості подорожчання газу для населення». Комуніст вважає, що Україна видобуває достатню кількість газу, для того щоб забезпечити їм потреби населення.

«Вітчизняний газ має отримати статус соціального та поставлятися населенню і бюджетним організаціям за ціною трохи вищою за собівартість. За нашими підрахунками, це близько 35-40 доларів за тисячу кубометрів», - заявив Л.СТРИЖКО.

Також голова фракції КПУ вважає, що уряд не повинен відмовлятися від ідеї злиття НАК «Нафтогаз України» та ВАТ «Газпром». «Ми з жалем відмічаємо те, від чого нинішній уряд відмовляється (наприкінці минулого тижня Міністр палива та енергетики Юрій БОЙКО заявив, що злиття двох компаній неможливе; за словами Ю.БОЙКА, наразі обговорюється питання про створення СП на паритетних засадах – УНІАН). Це об`єднання, в першу чергу, на користь України, однак об`єднуватися на паритетних засадах… це не відповідає реальній вартості активів компаній», - додав Л.СТРИЖКО.

У свою чергу, голова фракції БЮТ в Харківській облраді Ігор ПІДДУБНИЙ зазначив, що підтримує комуністів у тому, що «подорожчання газу для населення неприпустиме».

«Ми хочемо звернути увагу київської влади на цю проблему. Можливо, Президент України не знає, що результатом підписання «харківських угод» стало підняття цін на газ? Можливо, варто звернутися до нього і попросити: «Пане Президенте, захистіть нас від ваших посадовців, які ніфіга не розуміють в економіці», - сказав І.ПІДДУБНИЙ.

Він додав, що бютівці вимагають «скасувати підняття цін, щоб розібратися».

Крім того, І.ПІДДУБНИЙ вважає, що владі слід приділяти більше уваги програмам енергозбереження. «5 років у Харківській області серйозно займалися енергозбереженням. Непогані хлопці намагалися перейняти найкращій досвід західних та східноєвропейських країн, і ми зробили великий крок уперед. А з чим ми увійшли в 2010 рік? Тема енергозбереження закрита, бо це невигідно уряду. Уряду вигідно, щоб населення більше платило», - сказав він.

Разом з тим, ані комуністи, ані бютівці не вірять в те, що депутати облради підтримають звернення. «Голосів БЮТ та КПУ не вистачить для прийняття рішення. А депутати від Партії регіонів, я гадаю, утримаються від голосування (в Харківській облраді 150 депутатів, 83 з них – регіонали – УНІАН)», - сказав І.ПІДДУБНИЙ. «Це нічого не змінить, але ми не можемо промовчати», - додав Л.СТРИЖКО.