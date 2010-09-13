Маршрут дизель-поїзда Полтава - Харків - Суми продовжено до Ворожби

Харків. 13 вересня. УНІАН. Для зручності пасажирів маршрут дизель-поїзда підвищеної комфортності сполученням Полтава - Харків - Суми продовжено до станції Ворожба Південно-Західної залізниці.

Як повідомили кореспонденту УНІАН у прес-службі Південної залізниці, з Харкова цей поїзд моторвагонного депо «Полтава» Південної залізниці відправляється о 10.22 і прибуває до Ворожби о 15.45.

Відтепер пасажири мають можливість потрапити в цей же день до Києва з пересадкою на електропоїзді підвищеної комфортності. З Ворожби електричка на Київ відправляється о 17.04 і прибуває в столицю о 22.28.