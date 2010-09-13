Карасьов: партії мають бути «багатовекторними»

Харків. 13 вересня. УНІАН. Передвиборча програма політичних партій має об’єднувати різнобічні ідеологічні положення.

Як передає кореспондент УНІАН, таку думку на прес-конференції в Харкові висловив політолог, директор Інституту глобальних стратегій, лідер партії Єдиний центр» Вадим КАРАСЬОВ.

Він наголосив, що політичні партії, які відстоюють інтереси чітко окресленої групи виборців, не мають перспективи отримати велику підтримку на виборах усіх рівнів.

«Не можна, щоб сьогодні – ми живемо не в Європі – партія займала якусь нішу. Нішова партія не має перспектив. Чи це комуністи, чи це націоналісти, чи це ліберальна партія – це все нішові партії, розраховані на 3%», - сказав В.КАРАСЬОВ.

На думку В.КАРАСЬОВА, широку громадську підтримку можуть отримати тільки політичні партії, програмові засади яких будуть задовольняти більшість виборців.

«Сьогодні мають шанс бути топовими, ключовими партіями у партійному полі, партії, у яких різносторонні ідеологічні позиції. Це має бути і лібералізм для середнього бізнесу, соціал-демократизм для тих прошарків, які сьогодні виживають на зарплату, це мають бути й національні моменти в ідеології, бо ми живемо в державі, де недоформована національно спільнота», – сказав В.КАРАСЬОВ.