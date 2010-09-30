У Лигівці відкрили водогін

Харків. 30 вересня. УНІАН. Сьогодні в селі Лигівка (населення - 800 осіб) Сахновщинського району відбулася урочиста церемонія введення в експлуатацію водопроводу, будівництво якого було розпочато восени 2009 року.

Промовляючи перед селянами, губернатор Михайло ДОБКІН привітав їх з відкриттям водопроводу і зазначив, що зробить все можливе, щоб такі події відбувалися як можна частіше.

«Крок за кроком нам з вами належить змінювати наше життя на краще, будувати нову країну, комфортну для проживання. Ми зобов`язані передати нашим дітям державу, якою вони будуть пишатися», - передає слова М.ДОБКІНА сайт Харківської облдержадміністрації.

Голова облради Сергій ЧЕРНОВ, звертаючись до жителів Лигівки, зазначив, що «завдання влади всіх рівнів - зробити все можливе, щоб такі моменти були нормою життя, а не святами: щоб сьогодні відкривали водопровід, завтра - газопровід, а потім бралися за відновлення сільських клубів тощо».