Сьогодні Металіст приймає ПСВ Ейндховен

Харків. 30 вересня. УНІАН. Стадіон харківський «Металіст» у матчі 2-го туру групового турніру Ліги Європи на своєму полі приймає голландський Ейндховен.

Гра пройде на стадіоні «Металіст». Початок гри о 20.00. Прогноз погоди: +10 ° C. Хмарно, дощ.

Матч судитиме бригада арбітрів з Франції.

Телетрансляція матчу відбудеться на каналі «Футбол».

Металіст лише одного разу зустрічався на євроарені з представниками голландського футболу. Було це двадцять два роки тому, в 1988 році. Тоді результат двохраундового протистояння в 1/8 фіналу Кубка Кубків проти Роди2 вирішив єдиний гол, забитий голландцем ван дер Люером на своєму полі.

Загалом в активі у ПСВ - чотири дуелі з українськими командами на євроарені (причому три з них - з київським «Динамо»). У восьми матчах голландці отримали три перемоги, двічі зіграли внічию і в трьох матчах поступилися (різниця м`ячів 12:9 на користь українців).

Матчі «Металіста» в єврокубках 2010/11:

Омонія (Кіпр) - Металіст 0:1 (Девіч, 24)

Металіст - Омонія (Кіпр) 2:2 (Девіч, 66; Хав`єр, 71)

Дебрецен (Угорщина) - Металіст 0:5 (Едмар, 24, 74; Хав`єр, 34; Фініньо, 77, Валяєв, 89)

Матчі ПСВ в єврокубках 2010/11:

Сибір (Росія) - ПСВ 1:0

ПСВ - Сибір (Росія) 5:0 (М. Берг, 38; Енгелаар, 56; Тойвонен, 64; Джуджак, 73, 90 з пенальті)

ПСВ - Сампдорія 1:1 (Джуджак, 90)

Бомбардири Металіста в єврокубках:

Едмар, Девіч, Хав`єр - по 2 голи, Фініньо, Валяєв - по 1.

Бомбардири ПСВ в єврокубках:

Джуджак - 3 голи (1 - з пенальті), Берг, Енгелаар, Тойвонен - по 1.

Єврокубкові серії:

В останніх восьми домашніх матчах Металіст програв лише одного разу (Штурм - 0:1).

В останніх п`яти виїзних матчах ПСВ переміг тільки раз (Клуж - 2:0).

Травмовані гравці:

У Металіста - Горяїнов, Девіч;

У ПСВ - Манолев.