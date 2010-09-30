Сьогодні Металіст приймає ПСВ Ейндховен
Харків. 30 вересня. УНІАН. Стадіон харківський «Металіст» у матчі 2-го туру групового турніру Ліги Європи на своєму полі приймає голландський Ейндховен.
Гра пройде на стадіоні «Металіст». Початок гри о 20.00. Прогноз погоди: +10 ° C. Хмарно, дощ.
Матч судитиме бригада арбітрів з Франції.
Телетрансляція матчу відбудеться на каналі «Футбол».
Металіст лише одного разу зустрічався на євроарені з представниками голландського футболу. Було це двадцять два роки тому, в 1988 році. Тоді результат двохраундового протистояння в 1/8 фіналу Кубка Кубків проти Роди2 вирішив єдиний гол, забитий голландцем ван дер Люером на своєму полі.
Загалом в активі у ПСВ - чотири дуелі з українськими командами на євроарені (причому три з них - з київським «Динамо»). У восьми матчах голландці отримали три перемоги, двічі зіграли внічию і в трьох матчах поступилися (різниця м`ячів 12:9 на користь українців).
Матчі «Металіста» в єврокубках 2010/11:
Омонія (Кіпр) - Металіст 0:1 (Девіч, 24)
Металіст - Омонія (Кіпр) 2:2 (Девіч, 66; Хав`єр, 71)
Дебрецен (Угорщина) - Металіст 0:5 (Едмар, 24, 74; Хав`єр, 34; Фініньо, 77, Валяєв, 89)
Матчі ПСВ в єврокубках 2010/11:
Сибір (Росія) - ПСВ 1:0
ПСВ - Сибір (Росія) 5:0 (М. Берг, 38; Енгелаар, 56; Тойвонен, 64; Джуджак, 73, 90 з пенальті)
ПСВ - Сампдорія 1:1 (Джуджак, 90)
Бомбардири Металіста в єврокубках:
Едмар, Девіч, Хав`єр - по 2 голи, Фініньо, Валяєв - по 1.
Бомбардири ПСВ в єврокубках:
Джуджак - 3 голи (1 - з пенальті), Берг, Енгелаар, Тойвонен - по 1.
Єврокубкові серії:
В останніх восьми домашніх матчах Металіст програв лише одного разу (Штурм - 0:1).
В останніх п`яти виїзних матчах ПСВ переміг тільки раз (Клуж - 2:0).
Травмовані гравці:
У Металіста - Горяїнов, Девіч;
У ПСВ - Манолев.